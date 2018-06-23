Американцы лишились виски

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В штате Кентукки США на складе винокуренного завода Barton 1792 Distillery обрушился склад, на котором хранились 18 тысяч бочек с виски.
Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет, однако компания лишилась большого объема продукции, передает Bloomberg.
Здание склада было построено в 1940-х годах.
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