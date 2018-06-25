В Китае грузовик въехал в толпу

Погиб один человек

В Китае автопогрузчик въехал в толпу людей недалеко от станции общественного транспорта в городе Яньтай.

В результате наезда погиб один человек, еще более 10 ранены. Полиция застрелила преступника, передает РИА "Новости".

На месте происшествия работают спасатели и следователи. Выясняются причины трагедии.