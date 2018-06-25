В Хабаровске в ДТП попал автобус

К счастью, погибших нет

В Хабаровске пассажирский автобус попал в серьезную аварию. Об этом рассказал представитель ГУМЧС по Хабаровскому краю.

По его словам, погибших нет, однако пострадали 8 человек. Их доставили в больницу, передает РИА "Новости".

"Травмы разные, есть переломы, есть ушибы", – добавил он.

В данный момент устанавливаются причины ДТП.