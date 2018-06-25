В Подмосковье врезались электрички

Пострадавших нет

В Подмосковье на платформе Красногорская сломалась электричка. Через некоторое время в нее врезалась другая, не успев затормозить.

К счастью, никто не пострадал, так как из поезда всех пассажиров высадили, передает L!fe.

Отмечается, что движение электричек по Рижскому направлению затруднено.