В Липецке загорелся бизнес-центр

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В Липецке в бизнес-центре "Липчанка" загорелся один из офисов. Из здания сразу эвакуировали 500 человек. Об этом сообщил представитель главного управления МЧС по региону.
Отмечается, что площадь пожара составила 10 кв.м. В результате никто не пострадал, передает РИА "Новости".
На месте работают спасатели, устанавливается причина возгорания.
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