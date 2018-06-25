В Липецке загорелся бизнес-центр

В результате никто не пострадал

В Липецке в бизнес-центре "Липчанка" загорелся один из офисов. Из здания сразу эвакуировали 500 человек. Об этом сообщил представитель главного управления МЧС по региону.

Отмечается, что площадь пожара составила 10 кв.м. В результате никто не пострадал, передает РИА "Новости".

На месте работают спасатели, устанавливается причина возгорания.