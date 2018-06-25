Во Франции неизвестные расстреляли людей

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ЧП случилось в Монпелье на юге страны. Об этом сообщает Midi Libre.
По последним данным, в результате атаки серьезно ранен один человек. Его уже доставили в больницу. Подробностей о причинах и обстоятельствах атаки и личностях стрелявших пока не приводится.
Coup de feu à la paillade derrière l ancien MC do .Un homme entre la vie et la mort .La police judiciaire est sur place @Midilibre #Montpellier pic.twitter.com/bVLxvcelLk— R DE HULLESSEN (@RDEHULLESSEN) 25 июня 2018 г.
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