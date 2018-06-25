Во Франции неизвестные расстреляли людей

Есть пострадавший

ЧП случилось в Монпелье на юге страны. Об этом сообщает Midi Libre.

По последним данным, в результате атаки серьезно ранен один человек. Его уже доставили в больницу. Подробностей о причинах и обстоятельствах атаки и личностях стрелявших пока не приводится.