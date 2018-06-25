Папуасы обстреляли самолет

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В провинции Папуа на индонезийском острове Новая Гвинея неизвестные обстреляли самолет.
Как сообщает Jakarta Post, ЧП случилось после того, как самолет с пятнадцатью пассажирами на борту сел в аэропорту. В пилота попало несколько пуль, при этом в самолете летела мобильная полицейская бригада, прилетевшая для обеспечения безопасности на местных выборах.
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