Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Папуасы обстреляли самолет

Злоумышленники открыли огонь по полицейским

В провинции Папуа на индонезийском острове Новая Гвинея неизвестные обстреляли самолет.

Как сообщает Jakarta Post, ЧП случилось после того, как самолет с пятнадцатью пассажирами на борту сел в аэропорту. В пилота попало несколько пуль, при этом в самолете летела мобильная полицейская бригада, прилетевшая для обеспечения безопасности на местных выборах.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россию утопят в пальмовом масле

Эксперты и ученые уже не первый год бьют тревогу

Россию и Украину ждет новый Чернобыль

Советское наследие уничтожит миллионы человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей