Папуасы обстреляли самолет

Злоумышленники открыли огонь по полицейским

В провинции Папуа на индонезийском острове Новая Гвинея неизвестные обстреляли самолет.

Как сообщает Jakarta Post, ЧП случилось после того, как самолет с пятнадцатью пассажирами на борту сел в аэропорту. В пилота попало несколько пуль, при этом в самолете летела мобильная полицейская бригада, прилетевшая для обеспечения безопасности на местных выборах.