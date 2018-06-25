Полиция схватила брата экс-президента Армении

Александр Саргсян задержан за незаконное хранение оружия

Новость сообщили в пресс-службе местных правоохранителей.



"Александр Саргсян был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия на улице Саят-Нова Еревана", – передает слова начальника управления по связям с общественностью полиции Армении Ашота Агароняна ТАСС.

Брат экс-президента – бывший депутат. Он заседал в парламенте в течение 9 лет, с 2003 по 2012 год.

Напомним, в середине апреля Серж Саргсян был избран новым премьером Армении, однако не прошло и недели, как массовые протесты оппозиции вынудили его отправиться в отставку. Недовольных возглавил Никол Пашинян, который впоследствии, 8 мая, возглавил правительство Армении.