Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Полиция схватила брата экс-президента Армении

Александр Саргсян задержан за незаконное хранение оружия

Новость сообщили в пресс-службе местных правоохранителей.

"Александр Саргсян был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия на улице Саят-Нова Еревана", – передает слова начальника управления по связям с общественностью полиции Армении Ашота Агароняна  ТАСС.

Брат экс-президента – бывший депутат. Он заседал в парламенте в течение 9 лет, с 2003 по 2012 год. 

Напомним, в середине апреля Серж Саргсян был избран новым премьером Армении, однако не прошло и недели, как массовые протесты оппозиции вынудили его отправиться в отставку. Недовольных возглавил Никол Пашинян, который впоследствии, 8 мая, возглавил правительство Армении. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россию утопят в пальмовом масле

Эксперты и ученые уже не первый год бьют тревогу

Россию и Украину ждет новый Чернобыль

Советское наследие уничтожит миллионы человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей