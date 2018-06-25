Ребенок погиб в ДТП в Подмосковье

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В городе Ногинск Московской области под колесами автобуса погиб трехлетний ребенок.
Об аварии сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по региону.
По данным источника, 22 июня на остановке водитель автобуса сбил мальчика, выпавшего из открытой двери маршрутки. Ребенок был сильно травмирован и умер в карете скорой помощи.
Следственный отдел по городу Ногинску начал доследственную проверку для того, чтобы установить все обстоятельства и причины ЧП. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.
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