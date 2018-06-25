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В Калининград прислали яд

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В почтовом отделении могли отравиться люди

Сотрудники "Почты России" неловко кинули посылку на транспортную ленту, в результате коробка деформировалась, из нее просочилась ярко-желтая жидкость.

Отделение на Можайской улице Калининграда наполнилось едким запахом спирта, который затем начал источать "аромат", напоминающий "букет" химического вещества. О ЧП, произошедшем в субботу, 23 июня, сообщает "Клопс".

Как только в помещении запахло жареным, работники вызвали спасателей и полицейских. Они зафиксировали превышение допустимой концентрации хлора в воздухе в 10 раз. Эксперты взяли пробы, пишет информагентство FlashNord.

Известно, что опасный груз пришел из Москвы, с выдуманного адреса с пометкой "До востребования". Адресат – жительница поселка Родинки. Во время допроса женщина нервничала, уверяя, что заказывала ингредиент для приготовления мыла. К счастью, она не успела сварить пенящееся зелье. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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