Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве произошло серьезное ДТП

Пострадавших нет, но машины получили сильные повреждения

На 17-километре МКАД столкнулись два грузовика. При этом один из них от сильного удара перевернулся.

В результате аварии никто не пострадал, однако транспорту причинен серьезный ущерб, передает телеканал "360".

На месте работают пожарные и сотрудники ДПС.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Российская сборная напугала испанцев

Наставник Испании оценил шансы своей команды в предстоящей игре

Антироссийские санкции разоряют Германию

Старый Свет терпит поражение в войне против России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей