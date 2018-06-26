В Москве произошло серьезное ДТП

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На 17-километре МКАД столкнулись два грузовика. При этом один из них от сильного удара перевернулся.
В результате аварии никто не пострадал, однако транспорту причинен серьезный ущерб, передает телеканал "360".
На месте работают пожарные и сотрудники ДПС.
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