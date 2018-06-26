В Москве произошло серьезное ДТП

Пострадавших нет, но машины получили сильные повреждения

На 17-километре МКАД столкнулись два грузовика. При этом один из них от сильного удара перевернулся.

В результате аварии никто не пострадал, однако транспорту причинен серьезный ущерб, передает телеканал "360".

На месте работают пожарные и сотрудники ДПС.