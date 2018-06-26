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В Амстердаме фургон въехал в здание

Жертв и пострадавших нет

В здание головного офиса газеты De Telegraaf в Амстердаме в ночь на 26 июня врезался белый фургон.

Об этом сообщается на сайте издания. Автомобиль загорелся, к счастью, никто не пострадал. Водитель скрылся с места происшествия, Полиция пришла к выводу, что наезд был преднамеренным, и теперь занимается поисками шофера фургона.


Валентина МАЙОРОВА
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