В Амстердаме фургон въехал в здание

Жертв и пострадавших нет

В здание головного офиса газеты De Telegraaf в Амстердаме в ночь на 26 июня врезался белый фургон.

Об этом сообщается на сайте издания. Автомобиль загорелся, к счастью, никто не пострадал. Водитель скрылся с места происшествия, Полиция пришла к выводу, что наезд был преднамеренным, и теперь занимается поисками шофера фургона.



