В Австрии с рельсов сошел поезд

Один человек тяжело ранен

В Австрии два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. Отмечается, что в результате могли пострадать до 80 человек, в том числе дети.

Представитель пожарной команды Франц Респергер подчеркнул, что тяжелые ранения получил только один человек, передает OE24.

На месте работают спасатели. Устанавливаются причины произошедшего.