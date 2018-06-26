В Австрии с рельсов сошел поезд

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В Австрии два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. Отмечается, что в результате могли пострадать до 80 человек, в том числе дети.
Представитель пожарной команды Франц Респергер подчеркнул, что тяжелые ранения получил только один человек, передает OE24.
На месте работают спасатели. Устанавливаются причины произошедшего.
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