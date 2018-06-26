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В Австрии с рельсов сошел поезд

Один человек тяжело ранен

В Австрии два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. Отмечается, что в результате могли пострадать до 80 человек, в том числе дети.

Представитель пожарной команды Франц Респергер подчеркнул, что тяжелые ранения получил только один человек, передает OE24.

На месте работают спасатели. Устанавливаются причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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