В Японии произошла стрельба около школы

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Неизвестный ворвался в полицейский участок с ножом, ранил сотрудника и отнял у него пистолет. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила телекомпания NHK.
После нападения злоумышленник выбежал на улицу и выстрелил в прохожего и охранника близлежайшей школы.
ЧП произошло в городе Тояма, который находится в 300 км от Токио.
По последним данным пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу. В настоящий момент преступника задержали.
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