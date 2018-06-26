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В Японии произошла стрельба около школы

Есть пострадавшие

Неизвестный ворвался в полицейский участок с ножом, ранил сотрудника и отнял у него пистолет. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила телекомпания NHK.

После нападения злоумышленник выбежал на улицу и выстрелил в прохожего и охранника близлежайшей школы. 

ЧП произошло в городе Тояма, который находится в 300 км от Токио.

По последним данным пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу. В настоящий момент преступника задержали.

Евгения КАРПУНИНА
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