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Страшная авария произошла под Пензой

В результате погибли 4 человека

Пять легковых автомобилей столкнулись с двумя грузовыми машинами. В результате аварии пострадали девять человек, из них четыре погибли и пять доставили в больницу. Об этом сообщил источник в экстренных службах информационному агентству ТАСС.

ДТП произошло в Мокшанском районе на 565-м км автодороги М-5 "Урал".

По словам специалиста, сейчас ведутся работы по установлению причин аварии. Трассу, в связи с происшествием, не перекрывали.


Евгения КАРПУНИНА
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