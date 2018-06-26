В Южной Корее прогремел взрыв

Здоровье
- Зубная паста способствует ожирению
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
651 новости
В южнокорейском городе Седжон на строительной площадке прогремел взрыв. В результате пострадало 32 человека.
Что стало причиной неизвестно, однако очевидцы сообщают, что на подземной парковке начался пожар, после чего послышались хлопки, передает SBS News.
Наставник Испании оценил шансы своей команды в предстоящей игре
Старый Свет терпит поражение в войне против России