22 ребенка попали в больницу в Самарской области

Здоровье
- Зубная паста способствует ожирению
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
651 новости
По предварительным данным, их госпитализировали с ротавирусной инфекцией из детских оздоровительных лагерей. Об этом говорится на сайте телеканала РЕН ТВ.
На данный момент пострадавшие находятся в больнице. Врачи оценили их состояние средней степени тяжести.
Также, по неподтвержденной информации, сообщается, что отравились воспитанники лагеря еще 20 июня.
Наставник Испании оценил шансы своей команды в предстоящей игре
Старый Свет терпит поражение в войне против России