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22 ребенка попали в больницу в Самарской области

Пострадавших забрали с отравлением

По предварительным данным, их госпитализировали с ротавирусной инфекцией из детских оздоровительных лагерей. Об этом говорится на сайте телеканала РЕН ТВ.

На данный момент пострадавшие находятся в больнице. Врачи оценили их состояние средней степени тяжести.

Также, по неподтвержденной информации, сообщается, что отравились воспитанники лагеря еще 20 июня.

Евгения КАРПУНИНА
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