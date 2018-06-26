В Казани наступил апокалипсис

На город обрушился мощный ливень с градом

В Татарстане бушует настоящий ураган. Жители столицы делятся в соцсетях видео и фотографиями. На кадрах видны последствия стихии. Улицы превратились в реки, автомобили сильно побило градом.

Сильный ветер сносит даже тяжелую технику. Как сообщалось ранее, в одном из районов города не выдержал даже башенный кран. Он упал прямо на жилой дом. В результате пострадал крановщик. Рухнувший кран повредил два балкона и облицовку здания, передает РЕН ТВ. К счастью, жильцы отделались легким испугом.

"Апокалипсис сегодня в Казани. Град, ураган, ливень, потоп. Если эта тучка придет в Челны, то лучше заранее спрятать свои машины под навесы или на подземные парковки. Нашу градом серьезно побило", – пишут местные жители.





