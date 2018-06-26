Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Казани наступил апокалипсис

Фото: instagram.com/vkazani_poimut
На город обрушился мощный ливень с градом

В Татарстане бушует настоящий ураган. Жители столицы делятся в соцсетях видео и фотографиями. На кадрах видны последствия стихии. Улицы превратились в реки, автомобили сильно побило градом.

Сильный ветер сносит даже тяжелую технику. Как сообщалось ранее, в одном из районов города не выдержал даже башенный кран. Он упал прямо на жилой дом. В результате пострадал крановщик. Рухнувший кран повредил два балкона и облицовку здания, передает РЕН ТВ. К счастью, жильцы отделались легким испугом.

"Апокалипсис сегодня в Казани. Град, ураган, ливень, потоп. Если эта тучка придет в Челны, то лучше заранее спрятать свои машины под навесы или на подземные парковки. Нашу градом серьезно побило", – пишут местные жители.


Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Российская сборная напугала испанцев

Наставник Испании оценил шансы своей команды в предстоящей игре

К концу дня доллар взлетит

Американская валюта подорожает до 63 рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей