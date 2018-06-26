В Москве горит супермаркет

Людей выводят из здания

ЧП случилось на северо-востоке столицы, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Из охваченного огнем магазина эвакуировали около 60 человек – посетителей и персонал.

Возгорание началось на втором этаже жилого дома, где расположен продуктовый супермаркет.

"Пожар происходит в здании, расположенном на улице Фомичевой, дом 13, корп. 1", – рассказал собеседник агентства.

На место уже прибыли пожарные и спасатели.