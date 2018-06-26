В Москве горит супермаркет

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ЧП случилось на северо-востоке столицы, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Из охваченного огнем магазина эвакуировали около 60 человек – посетителей и персонал.
Возгорание началось на втором этаже жилого дома, где расположен продуктовый супермаркет.
"Пожар происходит в здании, расположенном на улице Фомичевой, дом 13, корп. 1", – рассказал собеседник агентства.
На место уже прибыли пожарные и спасатели.
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