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В Москве горит супермаркет

Людей выводят из здания

ЧП случилось на северо-востоке столицы, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Из охваченного огнем магазина эвакуировали около 60 человек – посетителей и персонал.

Возгорание началось на втором этаже жилого дома, где расположен продуктовый супермаркет.

 "Пожар происходит в здании, расположенном на улице Фомичевой, дом 13, корп. 1", – рассказал собеседник агентства.

На место уже прибыли пожарные и спасатели.

Виктория БАЛАЯН
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