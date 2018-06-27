На Камчатке отключилась турбина на ТЭЦ

Более 60 тысяч человек остались без света

В Петропавловске-Камчатском из-за остановки турбины на ТЭЦ-2 треть населения осталась без электричества. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на источник в экстренных службах.

"Турбина на ТЭЦ-2 остановлена из-за свища на трубопроводе, нарушено энергоснабжение у более 63 тысяч человек", – рассказал эксперт.

До конца проведения ремонтных работ на ТЭЦ подключили резервное оборудование.

По словам собеседника, работы по устранению проблемы закончат к 15:00 по московскому времени.

По предварительным подсчетам МЧС без света остались 42 социально важных объекта и 96 жилых домов.