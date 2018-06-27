В Красноярском крае столкнулись автобусы

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В городе Минусинск Красноярского края столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом рассказали в краевом Министерстве здравоохранения.
В результате пострадали 10 человек, из них трое детей. Раненых доставили в больницы.
"Всех в приемном отделении посмотрели, оказали необходимую помощь, в настоящее время все отпущены на амбулаторное наблюдение по месту жительства", – цитирует источника ТАСС.
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