В Красноярском крае столкнулись автобусы

Пострадали 10 человек

В городе Минусинск Красноярского края столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом рассказали в краевом Министерстве здравоохранения.

В результате пострадали 10 человек, из них трое детей. Раненых доставили в больницы.

"Всех в приемном отделении посмотрели, оказали необходимую помощь, в настоящее время все отпущены на амбулаторное наблюдение по месту жительства", – цитирует источника ТАСС.