Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Красноярском крае столкнулись автобусы

Пострадали 10 человек

В городе Минусинск Красноярского края столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом рассказали в краевом Министерстве здравоохранения.

В результате пострадали 10 человек, из них трое детей. Раненых доставили в больницы.

"Всех в приемном отделении посмотрели, оказали необходимую помощь, в настоящее время все отпущены на амбулаторное наблюдение по месту жительства", – цитирует источника ТАСС.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Судьба российского газопровода в Корею зависит от Трампа

Сеулу требуется больше топлива, но пойти против Вашингтона он не смеет

Россияне умрут до пенсии

Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей