Красноярцы искупались вместе с трупом в реке

Людям ничто не помешало "насладиться" отдыхом

Отдыхающие обнаружили утопленника в воде на острове Татышев. Несмотря на это, некоторые из них продолжили купаться рядом с ним, а кто-то заснял происходящее на видео. Запись выложили в группу "ЧП Красноярск" в социальной сети Вконтакте.

Очевидцы происшествия вызвали полицейских и службу спасения. Погибшего искали в течение двух дней. Как оказалось, мужчина залез в воду пьяный и не смог всплыть. Отдыхающие отметили, что его голова была обмотана водорослями. Об этом сообщает Babr24.com.



