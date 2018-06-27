Загорелся столичный ТЦ "Атриум"

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О ЧП в Москве рядом с Курским вокзалом сообщалось на странице МБХ Медиа в Twitter. Уточнялось, что всех посетителей торгового центра попросили покинуть "Атриум" "по техническим причинам".
В Москве горит торговый центр «Атриум». Посетителей просят покинуть здание «по техническим причинам»— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 июня 2018 г.
Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/QoBk4GB8Da
По предварительным данным, огонь вспыхнул на крыше, пламя охватило утеплитель под кровлей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
В торговом центре Атриум возгорание, объявлена срочная эвакуация pic.twitter.com/i76HM3W2xQ— Тихон Реус (@TihonReys) 27 июня 2018 г.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, говорится в материале "РЕН ТВ". Спасателям удалось ликвидировать пожар.
Данных о пострадавших пока не поступало. Известно, что эвакуировано около трех тысяч посетителей и сотрудников ТЦ.
Информации о причинах происшествия не приводится.
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