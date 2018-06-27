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Загорелся столичный ТЦ "Атриум"

Кадр youtube.com
Спасатели потушили пожар

О ЧП в Москве рядом с Курским вокзалом сообщалось на странице МБХ Медиа в Twitter. Уточнялось, что всех посетителей торгового центра попросили покинуть "Атриум" "по техническим причинам".

По предварительным данным, огонь вспыхнул на крыше, пламя охватило утеплитель под кровлей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, говорится в материале "РЕН ТВ". Спасателям удалось ликвидировать пожар.

Данных о пострадавших пока не поступало. Известно, что эвакуировано около трех тысяч посетителей и сотрудников ТЦ. 

Информации о причинах происшествия не приводится.


Оксана ПОДТУРКИНА
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