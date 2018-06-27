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В Балашихе сгорел военный УАЗ

Пожар произошел во дворе на ул. Твардовского

В результате ЧП, к счастью, пострадал только автомобиль. Причина возгорания пока не известна. Однако, по словам очевидцев, они слышали несколько взрывов, после чего УАЗ заволокло клубами дыма.

Люди самостоятельно пытались потушить пожар, однако пламя распространялось с невероятной скоростью и вскоре охватило весь автомобиль.  

"Я слышала два взрыва. Огонь разгорелся очень сильно, и дым клубился. Пожарные приехали быстро. Потом появилась "скорая помощь", – рассказала корреспонденту "Подмосковье сегодня" местная жительница Людмила Нарышкина.

Машину спасти не удалось, она полностью выгорела. Других жертв нет. 

 

 


Оксана ПОДТУРКИНА
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