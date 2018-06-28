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В Германии прогремел мощный взрыв

Есть жертвы

ЧП случилось в Бремене. Жилой дом в районе Хухтинг взлетел на воздух. В результате взрыва на чердаке, по предварительным данным, погибло не менее трех человек. Об этом сообщает Spiegel. Жертвами стали 41-летняя женщина и ее семилетний сын. Кроме того, в соседнем доме погиб 70-летний мужчина.

Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны.

Виктория БАЛАЯН
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