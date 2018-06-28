В Германии прогремел мощный взрыв

Здоровье
644 новости
ЧП случилось в Бремене. Жилой дом в районе Хухтинг взлетел на воздух. В результате взрыва на чердаке, по предварительным данным, погибло не менее трех человек. Об этом сообщает Spiegel. Жертвами стали 41-летняя женщина и ее семилетний сын. Кроме того, в соседнем доме погиб 70-летний мужчина.
Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны.
Bremen’de evde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü https://t.co/kV6PiCA8Mh pic.twitter.com/PsBhKb67oQ— Hürriyet Avrupa (@HurriyetAvrupa) 28 июня 2018 г.
Сергей и Юлия заключили контракт с британской разведкой