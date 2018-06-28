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В Калмыкии взорвался дом

Пострадало 2 человека

В Калмыкии в поселке Малые Дербеты взорвался жилой дом. По словам главы Малодербетовского района Саранга Лиджиева, причиной стал бытовой газ.

В результате пострадало 2 человека, однако их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.

На месте продолжают работать спасатели. В подъезде полностью отключен газ и электроснабжение.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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