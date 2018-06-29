В Москве произошла массовая авария

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На 68-м километре автотрассы – крупное ДТП. Очевидцы рассказали, что в аварию попали пять автомобилей. Среди них – три грузовика, уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы
"На 68-м километре МКАД произошло столкновение трех грузовиков и двух легковушек. Движение перекрыто по трем полосам", – сообщил собеседник агентства.
Данных о жертвах и пострадавших не поступало, передает РЕН ТВ.
О причинах и обстоятельствах происшествия также ничего не известно.
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