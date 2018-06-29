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В Москве произошла массовая авария

ЧП случилось на МКАД

На 68-м километре автотрассы – крупное ДТП. Очевидцы рассказали, что в аварию попали пять автомобилей. Среди них – три грузовика, уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы

 "На 68-м километре МКАД произошло столкновение трех грузовиков и двух легковушек. Движение перекрыто по трем полосам", – сообщил собеседник агентства.

Данных о жертвах и пострадавших не поступало, передает РЕН ТВ.

О причинах и обстоятельствах происшествия также ничего не известно.

Виктория БАЛАЯН
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