В Москве произошла массовая авария

ЧП случилось на МКАД

На 68-м километре автотрассы – крупное ДТП. Очевидцы рассказали, что в аварию попали пять автомобилей. Среди них – три грузовика, уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы

"На 68-м километре МКАД произошло столкновение трех грузовиков и двух легковушек. Движение перекрыто по трем полосам", – сообщил собеседник агентства.

Данных о жертвах и пострадавших не поступало, передает РЕН ТВ.



О причинах и обстоятельствах происшествия также ничего не известно.