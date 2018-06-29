Горящий теплоход попал на видео

На борту было 78 человек

Пожар произошел на пассажирском теплоходе "Баргузин" в пятницу, 28 июня. Спасательная служба потушила огонь за несколько минут. Видео с места ЧП добавили в Сеть сами представители МЧС.

Ранее специалисты отметили, что возгорание произошло в моторном отсеке. Катер находился недалеко от берега. На его борту находились 78 человек, но никто не пострадал. Причины пожара пока не установили – говорится в сообщении ведомства.

"В первые минуты тушение производилось с борта соседнего теплохода. Прибывшие огнеборцы в считанные минуты ликвидировали пожар на площади 42 кв. м", – рассказали сотрудники.

В спасательной операции участвовали 20 человек.

Напомним, что летом 2015 года на Байкале загорелся пассажирский теплоход "Баргузин-2". Он сгорел за 10 минут, при этом никто не пострадал.