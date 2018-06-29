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В Москве загорелся автосервис

ЧП случилось на Ленинградском шоссе

В здании в момент возгорания был один автомобиль – "Газель". Кроме того, очевидцы рассказали, что внутри стоят газовые баллоны, которые могут взлететь на воздух.

Спасатели сообщили, что площадь пожара – около 150 кв.м. О пострадавших информации пока нет. Причины возгорания также неизвестны.

"Пятый канал" публикует видео происшествия. На кадрах слышны хлопки, виден густой дым, который поднимается от здания.

Виктория БАЛАЯН
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