В Москве загорелся автосервис

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В здании в момент возгорания был один автомобиль – "Газель". Кроме того, очевидцы рассказали, что внутри стоят газовые баллоны, которые могут взлететь на воздух.
Спасатели сообщили, что площадь пожара – около 150 кв.м. О пострадавших информации пока нет. Причины возгорания также неизвестны.
"Пятый канал" публикует видео происшествия. На кадрах слышны хлопки, виден густой дым, который поднимается от здания.
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