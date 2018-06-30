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На преподавателя напали с ножом в столичном университете

Мужчина получил несколько серьезных ранений

Неизвестный атаковал педагога на четвертом этаже учебного заведения. По предварительным данным, злоумышленник поджидал мужчину в уборной. Когда преподаватель вошел, его ударили ножом несколько раз.

Мужчине чудом удалось спастись – он выбежал из помещения и начал звать на помощь, рассказывают очевидцы. О произошедшем сообщает телеграм-канал 112.

Пострадавшего срочно отвезли в больницу. Пришлось оперировать – нож задел жизненно важные органы. Сам преподаватель не знает, кто на него напал.

Преступнику, судя по всему, удалось скрыться. Информации о его личности и мотивах пока не поступало.

Виктория БАЛАЯН
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