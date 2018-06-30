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В Сочи произошло ДТП

Погибли два человека

Авария случилась на трассе "Адлер – Красная Поляна". Такси влетело в автобус. Жертвами ДТП стали два человека – таксист и пассажир Renault Logan. Они погибли на месте. Другой пассажир легковушки пострадал.

В автобусе, к счастью, не было людей в момент ДТП, водитель уцелел. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД пишет ТАСС.

Авария произошла из-за выезда такси на встречную полосу. Причины пока неизвестны. Полиция и следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Виктория БАЛАЯН
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