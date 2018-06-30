ДТП в Москве закончилось стрельбой

Один из водителей набросился на другого с угрозами

Результатом аварии на столичной дороге стало ранение владельца одного из автомобилей, участвовавших в происшествии. В него, по предварительным данным, сразу после аварии, выстрелил из травматического пистолета второй водитель. Пострадавший сумел снять нападение на видео.

На кадрах, которые публикует РЕН ТВ, видно, как один из автомобилистов кричит и оскорбляет другого. Второй участник конфликта, несмотря на то, что в него стреляли, пытается успокоить разбушевавшегося участника аварии и объяснить ему, что нужно вызвать ДПС, а ремонт покроет страховка. Однако уговоры не помогли – тот окончательно вышел из себя и полез в драку, выбив телефон из рук пострадавшего.

Причины и обстоятельства случившегося будут устанавливать полицейские.