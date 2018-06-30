В аэропорту Внуково из-за урагана случился потоп

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ЧП случилось днем в субботу, когда в Москве и Подмосковье началась гроза со штормовым ветром. Из-за непогоды в одном из терминалов произошел мини-потоп. В зале вылетов стекло не выдержало напора дождевых потоков и вода полилась внутрь.
Пассажиров это не испугало – напротив, многие оживились и достали мобильные телефоны, чтобы снять происшествие и поделиться кадрами в соцсетях.
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