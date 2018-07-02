Страшное ДТП случилось под Липецком

Авария унесла несколько жизней

При столкновении двух легковых автомобилей рядом с деревней Котовка Липецкой области 1 июля погибли пять человек, в том числе, двое детей.

Об этом сообщило Управление МВД России по Липецкой области. В больницу была доставлена восьмилетняя девочка, у нее диагностированы травмы разной степени тяжести. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.