Страшное ДТП случилось под Липецком

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При столкновении двух легковых автомобилей рядом с деревней Котовка Липецкой области 1 июля погибли пять человек, в том числе, двое детей.
Об этом сообщило Управление МВД России по Липецкой области. В больницу была доставлена восьмилетняя девочка, у нее диагностированы травмы разной степени тяжести. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.
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