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В районе Северного Бутово человек покалечился из-за автопогрузчика. Мужчину каким-то образом придавило, в результате чего с переломом бедра и раненым предплечьем его госпитализировали.
Причины произошедшего на Варшавском шоссе пока неизвестны, отмечает РЕН ТВ,
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