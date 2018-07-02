Мужчину с травмами отвезли в больницу

В районе Северного Бутово человек покалечился из-за автопогрузчика. Мужчину каким-то образом придавило, в результате чего с переломом бедра и раненым предплечьем его госпитализировали.

Причины произошедшего на Варшавском шоссе пока неизвестны, отмечает РЕН ТВ,