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Автопогрузчик придавил человека в Москве

Мужчину с травмами отвезли в больницу

В районе Северного Бутово человек покалечился из-за автопогрузчика. Мужчину каким-то образом придавило, в результате чего с переломом бедра и раненым предплечьем его госпитализировали.

Причины произошедшего на Варшавском шоссе пока неизвестны, отмечает РЕН ТВ,

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