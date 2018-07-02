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Жильцы нескольких домов остались без света из-за возгорания электрической подстанции. Авария случилась во дворе одной из многоэтажек на улице Молодежной.
После того, как подстанция загорелась, жители услышали звук взрыва. К счастью, обошлось без пострадавших.
"Подстанция взорвалась возле домов. На место происшествия быстро приехали пожарные. Из-за возгорания отключился свет", – рассказал очевидец изданию "Подмосковье сегодня".
Подачу электричества восстановили через некоторое время. Причины происшествия пока неизвестны.
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