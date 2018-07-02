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В Чечне из ущелья вытащили сломавшего ногу туриста

Спасатели пять часов вызволяли парня

Любители гор выбрали слишком опасный маршрут – когда группа переходила через горную реку в Шатойском районе, один из них не удержал равновесие. В результате турист сломал ногу и ему понадобилась помощь сотрудников МЧС и медиков.

"О случившемся пожарным и спасателям сообщили друзья пострадавшего, которым из-за отсутствия связи пришлось добираться до ближайшего села", – рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

На выручку бедняге пришли более 30 человек – не только спасатели, но и полицейские, и местные жители. Спасение парня заняло около пяти часов. К счастью, операция завершилась благополучно – медики оказали ему помощь на месте, а после отвезли в больницу в Грозном.

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