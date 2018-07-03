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В Турции застрелили чиновника

Подозреваемый в нападении задержан

На юге Турции в здании торговой палаты в провинции Османие застрелен чиновник, ещё один ранен.

Неизвестный открыл огонь по председателю торговой палаты Девриму Мурату Аксою и его заместителю Хасану Эрсою, который и скончался в больнице, пишет газета Daily Sabah.

Полицейские задержали подозреваемого в 200 метрах от места преступления.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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