В Турции застрелили чиновника

Подозреваемый в нападении задержан

На юге Турции в здании торговой палаты в провинции Османие застрелен чиновник, ещё один ранен.

Неизвестный открыл огонь по председателю торговой палаты Девриму Мурату Аксою и его заместителю Хасану Эрсою, который и скончался в больнице, пишет газета Daily Sabah.

Полицейские задержали подозреваемого в 200 метрах от места преступления.