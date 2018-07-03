В Краснодаре вспыхнул ТЦ

Информации о пострадавших нет

В Краснодаре загорелся торговый центр "Северяне".

"По предварительным данным, пожар вспыхнул на территории складских помещений торгового центра "Северяне" по ул. Уральская, 210 в Краснодаре", – цитирует источника "Интерфакс".

По словам представителя МСЧ, площадь пожара составила 500-600 кв. м. В данный момент горит кровля, а из здания эвакуировали людей, передает ТАСС.

Отмечается, что на месте работают спасатели. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.