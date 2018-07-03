Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Краснодаре вспыхнул ТЦ

Фото: vk.com/my_krd
Информации о пострадавших нет

В Краснодаре загорелся торговый центр "Северяне".

"По предварительным данным, пожар вспыхнул на территории складских помещений торгового центра "Северяне" по ул. Уральская, 210 в Краснодаре", – цитирует источника "Интерфакс".

По словам представителя МСЧ, площадь пожара составила 500-600 кв. м. В данный момент горит кровля, а из здания эвакуировали людей, передает ТАСС.

Отмечается, что на месте работают спасатели. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

ЧМ-2018 признали победой над Западом

Политики отказываются от бойкота, а имидж хозяйки мундиаля на мировой арене улучшается

Из грязи в князи: Успех России на ЧМ поразил Запад

СМИ пишут о сказочном преображении нашей сборной на турнире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей