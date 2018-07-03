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Мексике угрожает ураган

Природная стихия скоро обрушится на страну

В Тихом океане у берегов Мексики набирает силу ураган "Фабио". Ему присвоили вторую категорию. Об этом рассказали в Национальной метеорологической службе страны.

Отмечается, что скорость ветра в данный момент внутри этой стихии достигает 165 км/ч. При этом ураган может усилиться до третьей категории, когда порывы составляют 180 км/ч, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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