Мексике угрожает ураган

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В Тихом океане у берегов Мексики набирает силу ураган "Фабио". Ему присвоили вторую категорию. Об этом рассказали в Национальной метеорологической службе страны.
Отмечается, что скорость ветра в данный момент внутри этой стихии достигает 165 км/ч. При этом ураган может усилиться до третьей категории, когда порывы составляют 180 км/ч, передает РИА "Новости".
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