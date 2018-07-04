Жуткое ДТП в Сочи попало на видео

Здоровье
- Выбором автомобиля управляют половые гормоны
- Найден неожиданный способ остановить смерть
- Ученые остановили старение
Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 4 июля, в Сочи на перекрестке Батумского шоссе и Ленинградской улицы.
По данным местного ресурса Макс Портал, пострадало как минимум 6 человек, а сайт sochi.com сообщает об одном погибшем мужчине.
Водитель иномарки, ехавшей из центра Сочи в сторону Лазаревского, неожиданно на полной скорости выехал из левого ряда на встречную полосу и промчался по пешеходному тротуару, сбив целую группу пешеходов.
Как видно на появившемся в Сети видео, людей разбросало в разные стороны, а мужчина оказался зажатым между машинами.
Буквально накануне на этом же участке дороги 19-летняя автомобилистка насмерть сбила 62-летнего местного жителя, ехавшего на мотоцикле.
Угрозы украинцев взорвать мост не восприняли всерьез
Российской валюте предрекли затяжное падение