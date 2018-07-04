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Жуткое ДТП в Сочи попало на видео

В дорожной аварии есть жертвы

Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 4 июля, в Сочи на перекрестке Батумского шоссе и Ленинградской улицы.

По данным местного ресурса Макс Портал, пострадало как минимум 6 человек, а сайт sochi.com сообщает об одном погибшем мужчине.

Водитель иномарки, ехавшей из центра Сочи в сторону Лазаревского, неожиданно на полной скорости выехал из левого ряда на встречную полосу и промчался по пешеходному тротуару, сбив целую группу пешеходов.


Как видно на появившемся в Сети видео, людей разбросало в разные стороны, а мужчина оказался зажатым между машинами.

Буквально накануне на этом же участке дороги 19-летняя автомобилистка насмерть сбила 62-летнего местного жителя, ехавшего на мотоцикле.


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