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В доме вице-премьера Дагестана прошел обыск

Чиновник освобожден от занимаемой должности

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме, а также в личном кабинете первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева, сообщил информированный источник.

"Обыски прошли в доме и в кабинете чиновника", - отметил собеседник РИА "Новости".

Тем временем, врио главы Дагестана Владимир Васильев освободил Алиева от занимаемой должности. "Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в тексте указа.

По данным источника РИА Дагестан в правоохранительных органах, на бывшего вице-премьера заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий в период работы руководителем администрации главы республики.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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