В доме вице-премьера Дагестана прошел обыск

Здоровье
- Выбором автомобиля управляют половые гормоны
- Найден неожиданный способ остановить смерть
- Ученые остановили старение
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме, а также в личном кабинете первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева, сообщил информированный источник.
"Обыски прошли в доме и в кабинете чиновника", - отметил собеседник РИА "Новости".
Тем временем, врио главы Дагестана Владимир Васильев освободил Алиева от занимаемой должности. "Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в тексте указа.
По данным источника РИА Дагестан в правоохранительных органах, на бывшего вице-премьера заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий в период работы руководителем администрации главы республики.
Угрозы украинцев взорвать мост не восприняли всерьез
Российской валюте предрекли затяжное падение