В Крыму произошла массовая авария

На Юге полуострова в ДТП пострадали дети

На трассе Судак – Алушта в результате столкновения двух автомобилейMitsubishi Pajero и Toyota Сorolla травмы различной степени тяжести получили 11 человек, среди которых пятеро детей. Инцидент произошел сегодня в районе села Приветное, сообщает агентство Крыминформ со ссылкой на пресс-служба МЧС Крыма.

По данным ведомства, пострадавшими являются жители Астраханской и Кировской областей. Десятерых доставили в медучреждения Судака и Алушты, а еще одному помощь оказана на месте ЧП.

Причины аварии сейчас выясняют специалисты.