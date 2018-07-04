В Крыму произошла массовая авария

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На трассе Судак – Алушта в результате столкновения двух автомобилейMitsubishi Pajero и Toyota Сorolla травмы различной степени тяжести получили 11 человек, среди которых пятеро детей. Инцидент произошел сегодня в районе села Приветное, сообщает агентство Крыминформ со ссылкой на пресс-служба МЧС Крыма.
По данным ведомства, пострадавшими являются жители Астраханской и Кировской областей. Десятерых доставили в медучреждения Судака и Алушты, а еще одному помощь оказана на месте ЧП.
Причины аварии сейчас выясняют специалисты.
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