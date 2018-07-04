Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Крыму произошла массовая авария

На Юге полуострова в ДТП пострадали дети

На трассе Судак – Алушта в результате столкновения двух автомобилейMitsubishi Pajero и Toyota Сorolla травмы различной степени тяжести получили 11 человек, среди которых пятеро детей. Инцидент произошел сегодня в районе села Приветное, сообщает агентство Крыминформ со ссылкой на пресс-служба МЧС Крыма.

По данным ведомства, пострадавшими являются жители Астраханской и Кировской областей. Десятерых доставили в медучреждения Судака и Алушты, а еще одному помощь оказана на месте ЧП.

Причины аварии сейчас выясняют специалисты.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост лишился денег

Угрозы украинцев взорвать мост не восприняли всерьез

Доллар сильно подорожает

Российской валюте предрекли затяжное падение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей