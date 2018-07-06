Жара убивает людей в Канаде

От аномалии погибло уже 33 человека

В Канаде уже больше недели продолжается аномальная жара. Из-за такой погоды погибло уже 33 человека.

Отмечается, что такого не наблюдалось в течение нескольких десятков лет, передает The New York Times.

Температура воздуха в Канаде достигает +30 °C, а в условиях повышенной влажности жара ощущается на уровне +40 °C. Такая погода в стране не изменится до конца недели, сообщает телеканал "360".