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На жителей Казахстана упал загадочный объект

Фото: pixabay.com
Он рухнул с неба и взорвался на глазах у местных жителей

По словам очевидцев, неизвестный объект летел около двух минут, а после столкновения с землей предмет взорвался и загорелся. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июля в западной части Казахстана недалеко от сел Карасу и Жулдыз. За ночь в Сети распространилось видео с места происшествия.

Исходя из сделанных очевидцами фотографий, предмет размером три на три метра похож на крышку люка. Жители прозвали его "метеоритом" и рассказали, что в момент падения на некоторое время пропала мобильная связь.

"Сначала в небе мы увидели свечение, неизвестный предмет летел и светился. Потом он упал с сильным грохотом вдали от села Жалпактал", – прокомментировал ситуацию местный жителей. 

"Материал мягкий, будто ткань", – отметил Начальник Казталовского РОВД подполковник полиции Ренат Дегенбаев

Из-за взрыва объекта 90 гектаров сухой травы оказались в огне. Окончательно пожар потушили в 4 утра. Об этом сообщает пресс-секретарь ДЧС ЗКО Нургуль Мукановой.

Местная полиция рассказала, что пострадавших во время происшествия не было, дома жителей также не пострадали.

"Действительно, в ночь на 5 июля в Казталовском районе в 16 километрах от ближайшего населенного пункта упал металлический предмет. На месте работает комиссия из числа сотрудников ДЧС и экологов. Более полная информация будет предоставлена после проведения всех необходимых процедур" – отметили в районном акимате Казталовского района.

Евгения КАРПУНИНА
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