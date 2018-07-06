На жителей Казахстана упал загадочный объект

Здоровье
- У мужчин нашли опасный ген
- Бедность вызывает тяжелую болезнь
- Выбором автомобиля управляют половые гормоны
По словам очевидцев, неизвестный объект летел около двух минут, а после столкновения с землей предмет взорвался и загорелся. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июля в западной части Казахстана недалеко от сел Карасу и Жулдыз. За ночь в Сети распространилось видео с места происшествия.
Исходя из сделанных очевидцами фотографий, предмет размером три на три метра похож на крышку люка. Жители прозвали его "метеоритом" и рассказали, что в момент падения на некоторое время пропала мобильная связь.
"Сначала в небе мы увидели свечение, неизвестный предмет летел и светился. Потом он упал с сильным грохотом вдали от села Жалпактал", – прокомментировал ситуацию местный жителей.
"Материал мягкий, будто ткань", – отметил Начальник Казталовского РОВД подполковник полиции Ренат Дегенбаев
Из-за взрыва объекта 90 гектаров сухой травы оказались в огне. Окончательно пожар потушили в 4 утра. Об этом сообщает пресс-секретарь ДЧС ЗКО Нургуль Мукановой.
Местная полиция рассказала, что пострадавших во время происшествия не было, дома жителей также не пострадали.
"Действительно, в ночь на 5 июля в Казталовском районе в 16
километрах от ближайшего населенного пункта упал металлический предмет. На месте работает комиссия из числа сотрудников ДЧС и
экологов. Более полная информация будет предоставлена после проведения всех
необходимых процедур" – отметили в районном акимате Казталовского
района.
К осени американская валюта дорастет до 70 рублей
Доказательства проблем с переправой через Керченский пролив проверили в действии