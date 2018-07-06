Вместо обсуждения пенсионой реформы, пожилая женщина с подругами "оторвалась" в увеселительном заведении

Пожилая женщина в Кирове неожиданно в соцсети получила приглашение посетить клуб, чтобы отдохнуть. Пенсионерка позвала с собой подруг, однако никто из них не знал, что развлекаться придется в месте, где собираются представители секс-меньшинств.

Войдя в помещение женщины сразу поняли, что пришли не туда, но было уже поздно. Один из посетителей схватил пенсионерку за волосы и стал бить о стену. Ее подругу вытолкнули из дверей. Неудачно упав, она сломала руку, передает сайт http://vkirove.ru.

На место приехали полицейские, которые и забрали преступников, а женщины так и не смогли отдохнуть.