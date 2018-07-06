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На продуктовой базе в Ростове произошел взрыв

Пострадали два человека

Инцидент произошел 6 июля в 9:30 утра на улице Врубеля. По данным ТАСС на предприятии взорвался газовый баллон. Однако, некоторые источники утверждают, что два человека пострадали из-за гранаты.

По данным правоохранительных органов, взрывчатое вещество находилось в одной из картонных коробок. Пострадавшие подумали, что она ненастоящая и вытащили чеку – сообщает РИА "Новости" региональный главк МВД РФ.

В момент взрыва рядом находились двое сотрудников предприятия. У мужчины осколочное ранение бедра, женщине диагностировали переломы обеих ног. 

Сообщается, что работники доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

На месте работают службы быстрого реагирования. 

Полиция выясняет подробности происшествия.

Евгения КАРПУНИНА
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