Пострадали два человека

Инцидент произошел 6 июля в 9:30 утра на улице Врубеля. По данным ТАСС на предприятии взорвался газовый баллон. Однако, некоторые источники утверждают, что два человека пострадали из-за гранаты.

По данным правоохранительных органов, взрывчатое вещество находилось в одной из картонных коробок. Пострадавшие подумали, что она ненастоящая и вытащили чеку – сообщает РИА "Новости" региональный главк МВД РФ.

В момент взрыва рядом находились двое сотрудников предприятия. У мужчины осколочное ранение бедра, женщине диагностировали переломы обеих ног.



Сообщается, что работники доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

На месте работают службы быстрого реагирования.

Полиция выясняет подробности происшествия.