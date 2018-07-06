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Отдых туристов на популярном курорте омрачило ЧП

Фото: pixabay.com
Отпускники обходят пляжи стороной

Черное море закрыто для туристов, проводящих отпуска и каникулы в Геленджике. Из-за аварии на одной из городских канализационных станций, их не допускают ни на один пляж города. Об этом рассказали очевидцы.

Проход к воде огорожен специальной лентой, а около пляжей дежурят полицейские и казаки, которые не пропускают людей к воде, пишет "Наша газета".

По словам отдыхающих, сточные воды хлещут в море. Из-за этого купаться запрещено.

Фотографии огороженных пляжей выкладывают в соцсетях гости и жители города. Они также сообщают, что у воды стоит неприятный запах, а из бухты откачивают грязную воду.

Как сообщает издание, в пресс-службе мэрии Геленджика сначала скрывали факт аварии и утверждали, что что запрет на купание связан с низкой температурой воды.

Однако позже и. о. директора местного водоканала Геннадий Иващенко признал, что авария произошла на одной из канализационных станций. Он отметил, что в городской администрации прошло совещание и создан оперативный штаб.

По его словам, часть аварийных работ уже выполнена, отмечает ТАСС.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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