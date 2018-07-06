Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Страшная авария произошла в Краснодарском крае

Погибло восемь человек

ЧП случилось в Белореченском районе недалеко от населенного пункта Гливенко. Там столкнулись две легковушки. В результате ДТП восемь человек погибло, еще один пострадал. Он госпитализирован.

Между тем ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщает о девяти жертвах автокатастрофы. В их числе – ребенок.

По предварительным данным, ВАЗ 2115 зацепил колесом обочину, потерял управление и вылетел на встречку, из-за чего врезался в LADA Priora , отмечает телеграм-канал LIFE SHOT.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

План Черчесова на матч "Россия - Хорватия" рассекретили

Стало известно, что гарантирует успех национальной сборной

Германия сделала из США идиотов

Трампу надоело платить за безопасность Меркель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей