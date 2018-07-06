Страшная авария произошла в Краснодарском крае

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ЧП случилось в Белореченском районе недалеко от населенного пункта Гливенко. Там столкнулись две легковушки. В результате ДТП восемь человек погибло, еще один пострадал. Он госпитализирован.
Между тем ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщает о девяти жертвах автокатастрофы. В их числе – ребенок.
По предварительным данным, ВАЗ 2115 зацепил колесом обочину, потерял управление и вылетел на встречку, из-за чего врезался в LADA Priora , отмечает телеграм-канал LIFE SHOT.
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