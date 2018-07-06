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В Питере разваливается на части старинный дом

Жильцов попросили срочно покинуть квартиры

В исторической части Северной столицы, на Петроградской стороне, трещит по швам многоэтажка. Стены и потолки в старинном здании на Зверинской улице, которое вот-вот могло обрушиться, покрылись щелями.

Спасатели попросили 25 жильцов в срочном порядке покинуть квартиры и оперативно поставили 20 распорок. К дому пока никого не подпускают, хотя угрозы обрушения больше нет, сообщает "5 канал".

Оксана ПОДТУРКИНА
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