В Питере разваливается на части старинный дом

Жильцов попросили срочно покинуть квартиры

В исторической части Северной столицы, на Петроградской стороне, трещит по швам многоэтажка. Стены и потолки в старинном здании на Зверинской улице, которое вот-вот могло обрушиться, покрылись щелями.

Спасатели попросили 25 жильцов в срочном порядке покинуть квартиры и оперативно поставили 20 распорок. К дому пока никого не подпускают, хотя угрозы обрушения больше нет, сообщает "5 канал".